Beşiktaş Keçiörengücü maç skoru kaç kaç? Kartal rahat geçti

İstanbul
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kayda geçirdi.
Bu skorun ardından C Grubu'nda puanını 6'ya yükselten Beşiktaş, zirvedeki yerini sürdürdü.
Gruptaki ilk yenilgisini alan Keçiörengücü ise 3 puanla 6. sırada bulundu.
Beşiktaş, C Grubu'nun 3. haftasında 4 Şubat tarihinde Kocaelispor deplasmanına gidecek.
Keçiörengücü ise aynı tarihte Gaziantep FK'yı konuk edecek.