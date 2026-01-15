Beşiktaş Keçiörengücü maçında kimler eksik, sakat? ZTK’da karşılaşacaklar

ZTK'da ikinci hafta maçları oynanırken bu akşam Beşiktaş Keçiörengücü karşılaşması için bekleyiş devam ediyor. Taraftarların canlı takip edeceği müsabakada kimler oynayacak belli oldu.

BEŞİKTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA KİMLER SAKAT?

Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formaya kavuşacak.