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Beşiktaş kiralık futbolcusu Cher Ndour ile yollarını ayırdı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 16:19 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:31
Beşiktaş kiralık futbolcusu Cher Ndour ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş, İtalyan futbolcusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye açıkladı.

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Cher Ndour kamp kadrosunda yer almadı @ Mackolik.com

SEZON KARNESİ

Beşiktaş'ın sezon başında Paris Saint-Germain takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, siyah-beyazlı forma altında 22 maça çıkarken 1 gol attı 2 asist üretti.

Cher Ndour: Yüzde yüzümü vereceğim @ Mackolik.com

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Kaynak: tgrthaber.com

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