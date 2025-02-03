Beşiktaş kiralık futbolcusu Cher Ndour ile yollarını ayırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 16:19 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:31
Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş, İtalyan futbolcusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye açıkladı.
Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
SEZON KARNESİ
Beşiktaş'ın sezon başında Paris Saint-Germain takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, siyah-beyazlı forma altında 22 maça çıkarken 1 gol attı 2 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com