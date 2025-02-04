Beşiktaş - Kırklarelispor Kupa Maçı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 19:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 19:46
Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Beşiktaş ile Kırklarelispor karşı karşıya gelecek. Maçın detayları tgrthaber.com'da...
Süper Lig takımı Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Kırklarelispor ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
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Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu.
Kırklarelispor: Mithat Burak Sarı, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Muhammet Raşit Yöndem, Semih Üstün, Taşkın Kartal, Hüseyin Eray Karataş, Erdem Dikbasan, Muammer Denizhan Taşkan, Okan Derici.
Kaynak: tgrthaber.com