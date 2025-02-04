Tgrt Haber
Haberler>Spor>Beşiktaş - Kırklarelispor Kupa Maçı

Beşiktaş - Kırklarelispor Kupa Maçı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 19:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 19:46
Beşiktaş - Kırklarelispor Kupa Maçı

Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Beşiktaş ile Kırklarelispor karşı karşıya gelecek. Maçın detayları tgrthaber.com'da...

Süper Lig takımı Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Kırklarelispor ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11 | Beşiktaş - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası) - 4. Foto

11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu.

Kırklarelispor: Mithat Burak Sarı, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Muhammet Raşit Yöndem, Semih Üstün, Taşkın Kartal, Hüseyin Eray Karataş, Erdem Dikbasan, Muammer Denizhan Taşkan, Okan Derici.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...