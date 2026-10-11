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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 18:25

Beşiktaş Kocaelispor nerede izlenir? Beşiktaş Kocaelispor maçı hakemi kim?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor’u konuk ediyor. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ile 4K yayınından takip edilebilecek. Karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak, VAR görevini ise Juan Martinez Munuera üstlenecek.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Beşiktaş Kocaelispor nerede izlenir? Beşiktaş Kocaelispor maçı hakemi kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 18:25

Süper Lig’de üst sıraları yakından ilgilendiren - karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ligde ilk altı maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, 12 puanla üçüncü sırada bulunurken aynı puana sahip Kocaelispor dördüncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşması öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig 7. hafta karşılaşması, 11 Ekim Pazar günü beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun ilgili kanalını kullanabilecek. Karşılaşma ayrıca yayın platformunun abonelik seçenekleri üzerinden de izlenebilecek.

Beşiktaş Kocaelispor nerede izlenir? Beşiktaş Kocaelispor maçı hakemi kim?

İstanbul’daki ’nda oynanacak maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Maç öncesinde yayın bilgilerini ve karşılaşmanın temel ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için program şöyle:

Maç bilgisiDetay
KarşılaşmaBeşiktaş - Kocaelispor
Tarih11 Ekim 2026 Pazar
Saat19.00
OrganizasyonTrendyol Süper Lig, 7. hafta
StadyumTüpraş Stadı, İstanbul
YayınbeIN SPORTS 1
Orta hakemAbdullah Buğra Taşkınsoy
VAR hakemiJuan Martinez Munuera

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesini Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. Hakem ekibine ilişkin bilgiler Türkiye Futbol Federasyonunun maç detaylarında da yer alıyor.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak İspanyol hakem Juan Martinez Munuera görevlendirildi. AVAR görevini Hüseyin Aylak üstlenecek. VAR ekibi, karşılaşma boyunca protokol kapsamındaki pozisyonları inceleyerek orta hakeme destek verecek.

Maçın hakem kadrosu:

  • Orta hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • Yardımcı hakemler: Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz
  • Dördüncü hakem: Burak Olcar
  • VAR: Juan Martinez Munuera
  • AVAR: Hüseyin Aylak

BEŞİKTAŞ VE KOCAELİSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı ilk altı maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Milli araya averajla üçüncü sırada giren siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor karşısında sahasında kazanarak zirve yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun öğrencileri, taraftarının önünde üç puan alarak gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasına kayıpsız gitmek istiyor. 

Kocaelispor da ilk altı haftada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 12 puana ulaştı ve dördüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda güçlü rakibinden puan almayı amaçlıyor. İki takımın da aynı puanda bulunması, 7. hafta mücadelesini üst sıralardaki sıralama açısından önemli hale getiriyor.

ETİKETLER
#Beşiktaş
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#tüpraş stadı
#abdullah buğra taşkınsoy
#Spor
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