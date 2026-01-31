Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
Spor
Editor
 Fuat İğci

Beşiktaş Konyaspor CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Konyaspor maçı ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Konyaspor canlı izle ekranı yoğun ilgi görüyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Konyaspor’u konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu sezon beklentilerin gerisinde kalırken Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray gibi rakipleriyle puan farkının açılmasını önlemek için sahaya çıkıyor. Beşiktaş Konyaspor mücadelesinde Batuhan Kolak düdük çalacak. Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Ndidi’nin sahada olması beklenirken gözler maç saatine çevrildi. Siyah-beyazlılarda gözler Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, El Bilal Toure gibi yıldızlarda olacak. Aston Villa’dan transfer olan Yasin Özcan ve Torino’dan kiralanan Kristjan Asllani şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Peki Beşiktaş Konyaspor canlı nereden izlenir? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati..

Beşiktaş Konyaspor CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Konyaspor maçı ilk 11’ler belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 19:39

sezonun 20. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Konyaspor bu sezon ligde sadece 4 galibiyet elde edebilirken haftaya 13. sırada girdi. Beşiktaş ise 5. sırada yer alırken puan sıralamasında Avrupa hedefini tutturmak istiyor. Beşiktaş, Konyaspor maçına tam kadro çıkarken ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş hem ligde hem de kupada 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken Konyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında sadece 1 gol yedi. Konyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında farklı takımlarda çıktığı 8 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabildi. Beşiktaş Konyaspor maçının canlı yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Konyaspor canlı yayın bilgisi…

BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Konyaspor mücadelesi, Trendyol ’in resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelirken TOD TV aboneleri ise mücadeleyi internet bağlantısı olan telefon veya diğer cihazlar üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Beşiktaş Konyaspor CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Konyaspor maçı ilk 11’ler belli oldu

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak kritik mücadele 31 Ocak Cumartesi günü (bugün) saat 20.00’da başlayacak. Beşiktaş - Konyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından HD ve canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Konyaspor CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Konyaspor maçı ilk 11’ler belli oldu

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Salih, Orkun, Cerny, El-Bilal, Mustafa.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

Beşiktaş Konyaspor CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Konyaspor maçı ilk 11’ler belli oldu

BEŞİKTAŞ SAHASINDA RAKİBİNE ŞANS TANIMIYOR

Siyah-beyazlı takım, ev sahibi ünvanıyla Konyaspor ile yaptığı 24 lig maçında 18 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü berabere sonuçlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.

Ev sahibi olduğu maçlarda rakip filelere 57 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig mücadelesi İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

YENİ TRANSFERLER FORMA GİYEBİLECEK

Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmuştu. Arnavut oyuncunun lisansı çıkarılırken TFF’ye bildirildi. Benzer şekilde Aston Villa’dan transfer edilen Yasin Özcan’ında lisansı çıkarılırken Konyaspor karşısında şans verilmesi durumunda ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkabilecek.

#Spor
#beşiktaş
#süper lig
#konyaspor
#mac
#Canlı Yayını
#Beşiktaş Konyaspor
#Spor
