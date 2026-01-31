Beşiktaş Konyaspor CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Konyaspor maçı ilk 11’ler belli oldu

Beşiktaş sezonun 20. haftasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Konyaspor bu sezon ligde sadece 4 galibiyet elde edebilirken haftaya 13. sırada girdi. Beşiktaş ise 5. sırada yer alırken puan sıralamasında Avrupa hedefini tutturmak istiyor. Beşiktaş, Konyaspor maçına tam kadro çıkarken ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş hem ligde hem de kupada 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken Konyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında sadece 1 gol yedi. Konyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında farklı takımlarda çıktığı 8 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabildi. Beşiktaş Konyaspor maçının canlı yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Konyaspor canlı yayın bilgisi…

BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Konyaspor mücadelesi, Trendyol Süper Lig’in resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelirken TOD TV aboneleri ise mücadeleyi internet bağlantısı olan telefon veya diğer cihazlar üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak kritik mücadele 31 Ocak Cumartesi günü (bugün) saat 20.00’da başlayacak. Beşiktaş - Konyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından HD ve canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Salih, Orkun, Cerny, El-Bilal, Mustafa.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA RAKİBİNE ŞANS TANIMIYOR

Siyah-beyazlı takım, ev sahibi ünvanıyla Konyaspor ile yaptığı 24 lig maçında 18 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü berabere sonuçlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.

Ev sahibi olduğu maçlarda rakip filelere 57 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig mücadelesi İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

YENİ TRANSFERLER FORMA GİYEBİLECEK

Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmuştu. Arnavut oyuncunun lisansı çıkarılırken TFF’ye bildirildi. Benzer şekilde Aston Villa’dan transfer edilen Yasin Özcan’ında lisansı çıkarılırken Konyaspor karşısında şans verilmesi durumunda ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkabilecek.