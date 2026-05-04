Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Finale yükselme mücadelesi verecek iki ekibin kritik karşılaşması futbolseverler tarafından ilgiyle beklenirken, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılıyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. Peki, Beşiktaş – Konyaspor ZTK yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı Beşiktaş ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Maç, 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 20:30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Beşiktaş – Konyaspor maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Bu karşılaşmanın galibi, Ziraat Türkiye Kupası finaline yükselen ilk takım olacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yarı finale yükselen Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldiğinde galip gelen ekip finalin ilk biletini elde edecek. Diğer yandan ikinci finalist ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın kazananı olacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Beşiktaş Konyaspor karşılaşması, 5 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul’da, Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı önemli mücadelenin başlama saati ise 20:30 olarak açıklandı.

ZTK YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonlarca futbolseverin yakından takip ettiği yayın bilgisi de netlik kazandı. Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak bu önemli yarı final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde kazanan ekip, finale adını yazdıracak. Süper Lig’de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1’lik skorlarla mağlup eden siyah-beyazlılar, yarı finaldeki mücadeleyi de kazanarak finale yükselmeyi amaçlıyor. Ligde hafta sonu oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrencileri, kupayı kazanarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan Gaziantep FK mücadelesi öncesinde dizindeki ağrı nedeniyle kadrodan çıkarılan Milot Rashica’nın durumu ise belirsizliğini sürdürüyor.