Beşiktaş Konyaspor ZTK maç sonucu kaç kaç Beşiktaş elendi mi?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final aşaması kapsamında Beşiktaş bugün sahasında Konyaspor’u ağırladı. Taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla beklenen mücadelede son düdük çaldı. Karşılaşmayı takip edemeyen taraftarlar tarafından Beşiktaş Konyaspor maçının sonucu ve kaç kaç bittiği sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.
Dolmabahçe’de oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi 1-0 kazanarak finale yükseldi.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 golsüz beraberlikle tamamlandı.
Mücadelenin 90+4. dakikasında Konyaspor penaltı kazandı. 90+7. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Enis Bardhi hata yapmadı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Finale yükselen Konyaspor, Trabzonspor - Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. TÜMOSAN Konyaspor finalde, Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek.