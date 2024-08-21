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Beşiktaş, Lugano karşısında! Avrupa maçlarında dikkat çeken istatistik

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Ağustos 2024 11:39 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:40
Beşiktaş, Lugano karşısında! Avrupa maçlarında dikkat çeken istatistik

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Lugano ile karşılaşacak Avrupa'da 243. maçına çıkıyor. Maç öncesi siyah-beyazlı ekibin Avrupa karnesi merak edildi. İşte Beşiktaş'ın Avrupa maçlarındaki istatistikleri...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da 243. kez sahne alacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında çıktığı 242 müsabakada 91 galibiyet, 48 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı. Avrupa mücadelesinde 320 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 365 gol gördü.

Beşiktaş, Lugano karşısında! Avrupa maçlarında dikkat çeken istatistik - 1. Resim

AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon                                                                            O     G      B     M     AG   YG
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi             89    27    19    43    89    153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi                                          121   53    24    44    189  155
Kupa Galipleri Kupası                                                                20     4      4    12      21    38
UEFA Avrupa Konferans Ligi                                                     12      7     1      4      21    19
TOPLAM                                                                                   242   91   48   103   320   365

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 5. MAÇ

Beşiktaş, İsviçre ekipleriyle 5. maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, 2007-08 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

Beşiktaş, geçen sezon Lugano ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrılırken İsviçre'deki karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Beşiktaş, Lugano karşısında! Avrupa maçlarında dikkat çeken istatistik - 2. Resim

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-03 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-08 sezonunda yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2007-08 sezonunda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Kupa 1'de 2000-01 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-17'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-87 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Dinamo Kiev'e İzmir'de 5-0 kaybetti.

UEFA Konferans Ligi'nde geçen sezon Club Brugge'u ağırlayan İstanbul temsilcisi, Belçika ekibi karşısında da sahadan 5-0 mağlubiyetle ayrıldı.

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EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

Beşiktaş formasıyla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, takip ediyor.

İstanbul temsilcisinde Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da 12'şer golü bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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