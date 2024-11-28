Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti!

28 Kasım 2024 20:25 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 00:52

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım Immobile'nin penaltı kaçırdığı karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup oldu. Tel Aviv ekibinin golleri Kanichowsky, Peretz ve Patati'den gelirken Beşiktaş'ın tek golünü Rafa Silva kaydetti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi​'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv​'i konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan maçta Tel Aviv, 23. dakikada Kanichowsky, 45+3. dakikada Peretz ve 81.dakikada ise Patati ile gol buldu. Siyah beyazlı takım ise 38. dakikada Rafa Silva'nın ayağından skora ulaştı.

Beşiktaş 70. dakikada Immobile'nin kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

GECENİN SONUÇLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan maç sonuçları şu şekilde:

Anderlecht 2-2 Porto

Athletic Bilbao 3-0 Elfsborg

Dinamo Kiev 1-2 Viktoria Plzen

Karabağ 1-4 Lyon

Lazio 0-0 Ludogorets

Rigas Skola 0-2 PAOK

AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

9'🚫kullanılan serbest vuruşta Lamkin kafa vuruşunu yaptı. Mert Günok topu kornere sektirdi.

11'🚫Maccabi Tel Aviv etkili geldi. Ayağa paslarla hazırlanan atakta Kanichowsky'nin pasında Turgeman kaleciyle karşı karşıya kaldı. Turgeman'ın şutunda top az farkla yandan auta gitti.

23'⚽Kanichowsky topu ağlara gönderdi. Skor 1-0 oldu.

38'⚽Rafa Silva attığı golle maçta durumu 1-1'e getirdi.

45+3'⚽Peretz attığı golle takımını tekrar öne geçirdi.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

46'▶️İkinci yarı başladı.

49'🚫Maccabi Tel Aviv'de Kanichowsky gole yaklaştı. Kanichowsky'nin uzaktan şutunda top az farkla dışarı çıktı.

70'🚫Immobile penaltı atışından yararlanamadı.

81'⚽Maccabi Tel Aviv üçüncü golü buldu. Kazanılan topta çekilen şutta Mert Günok topu durdurdu. Dönen topta Patati'nin şutunda top ağlara gitti. Maccabi Tel Aviv farkı ikiye çıkardı: 1-3.

90'⏹ Maç sona erdi.

HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDEN İZLEDİ

Macaristan​'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi.

İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HEYETİ İSRAİLLİLER İLE BULUŞMADI

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, van Overeem, Do. Peretz, Kanichowsky, Davida, Weslley Patati, Turgeman.

HAKEM KADROSU

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ile Giovann Baccini üstlenecek.Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Andrea Colombo görev alacak.

TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv müsabakası güvenlik gerekçesiyle Macaristan'daki Nagyedei Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada iki takım taraftarı da yer almayacak.