Beşiktaş - Malmö maçının hakemi açıklandı! Görev Sven Jablonski'ye verildi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 18:01 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 18:05
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
NEREDE OYNANACAĞI SONRA AÇIKLANACAK
UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının tarafsız sahada yapılmasına karar verdi. Kesinlikle İstanbul'da oynanmayacak olan maçın yapılacağı ülke ve stadyumun hafta sonuna kadar açıklanacağı bildirildi.
Kaynak: tgrthaber.com