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04 May 2024 16:24 - Güncelleme : 04 May 2024 16:25

Beşiktaş Mustafa Erhan Hekimoğlu ile anlaştı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesini yeniledi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş Mustafa Erhan Hekimoğlu ile anlaştı

Yeni sezon planlaması kapsamında Beşiktaş, iç transferde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda 17 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş Mustafa Erhan Hekimoğlu ile anlaştı - 1. Resim

SÖZLEŞME UZADI

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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