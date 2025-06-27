Beşiktaş, Osayi-Samuel ile anlaştı! İşte alacağı ücret

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı. İşte Osayi-Samuel'in alacağı ücret ve sözlemenin detayları...

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bright Osayi-Samuel ile anlaşmayı sağladı. Kariyerinde yeni bir döneme adım atan Samuel, Beşiktaş ile anlaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osayi-Samuel'in menajeri İstanbul'a geldiği ve futbolcunun yıllık 1.9 milyon Euro karşılığında Beşitaş ile anlaştı.

157 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katıldı. Başlangıçta kanat oyuncusu olarak görev yaparken, teknik direktör Vitor Pereira'nın sağ bekteki görev vermesiyle bu pozisyonda da başarılı oldu. Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonu itibarıyla 157 maçta 7 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Osayi-Samuel, 2022 yılında Nijerya milli takımına katıldı ve 2025 itibarıyla 22 maçta forma giydi.