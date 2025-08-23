Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ı resmen duyurdu

Beşiktaş, İskoçya ekibi Glasgow Rangers'tan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

ALTYAPIDA YETİŞTİ

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, 2020 ile 2022 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyerken 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

https://x.com/Besiktas/status/1959300196107427869