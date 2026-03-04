Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş çeyrek finale çıktı mı?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı.

Beşiktaş; 7. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan ve 42. dakikada Hyeon-Gyu Oh'un golleriyle soyunma odasına 3-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci devrede siyah-beyazlılar Kartal Kayra Yılmaz ile 81. dakikada farkı 4'e yükseltti. Rizespor ise 85. dakikada Papanikolaou'nun golüyle mücadelenin skorunu tayin etti.

Bu neticenin ardından Beşiktaş, grubunu 10 puanla lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Rizespor ise 4 puanla 6. sırada kaldı ve kupaya veda etti.