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 | Murat Makas

Beşiktaş rotasını 2 kez transfer rekoru kıran isme çevirdi! Kanat için sürpriz hamle

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kanat transferinde İspanya'ya rotasını çevirdi. Siyah-beyazlı ekibin listesinde iki sürpriz isim bulunuyor. Beşiktaş 2 kez transfer rekoru kıran ismin peşinde. İşte detaylar...

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Beşiktaş rotasını 2 kez transfer rekoru kıran isme çevirdi! Kanat için sürpriz hamle
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 14:35

Süper Lig’de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Bodrum FK deplasmanında kazanıp ligi üçüncü sırada tamamlayabilmek için Samsunspor'un puan kaybını bekleyecek. Avrupa kupasını hedefleyen siyah-beyazlılar gelecek sezon transferde hata yapmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ YASER'İN PEŞİNDE

Hücum hattına takviye planlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Girona forması giyen Yaser Asprilla oldu. Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği belirtildi.

Beşiktaş rotasını 2 kez transfer rekoru kıran isme çevirdi! Kanat için sürpriz hamle

HER İKİ KANATTA DA GÖREV YAPABİLİYOR

Bu sezon Girona formasıyla 33 maçta süre alan Asprilla, 3 gol ve 3 asist kaydetti. Aspirilla, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

TRANSFER REKORLARI

Futbola ülkesi Kolombiya'da Envigado'nun altyapısında başlayan Yaser Asprilla, 2022'de 3 milyon euro bonservis bedeliyle Watford'a imza attı. Bu transfer Kolombiya ekibinin tarihindeki en yüksek bedelli oyuncu satışı oldu. Watford'dan sonra bu sezonun başında Girona'yla anlaşan genç futbolcu için İspanyol ekibi 18 milyon euro ödedi. Girona, bu transferle kendi kulüp rekorunu kırdı.

Beşiktaş rotasını 2 kez transfer rekoru kıran isme çevirdi! Kanat için sürpriz hamle

Ek olarak Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer ismin Espanyol forması giyen Javi Puado olduğu ve Real Sociedad ile Atletico Madrid'in de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

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