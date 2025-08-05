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 | Murat Makas

Beşiktaş sağ bek krizini çözüyor! Yönetim sürpriz isim için formülü buldu

Beşiktaş'ta en çok tartışılan bölge olan ve Jonas Svensson'ın performansının eleştirildiği sağ bekte sürpriz futbolcu ortaya çıktı. Yönetim İtalya Seri A'da oynayan yıldız isim için harekete geçiyor.

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Beşiktaş sağ bek krizini çözüyor! Yönetim sürpriz isim için formülü buldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:26

’nde mücadele edecek , İrlanda ekibi St. Patrick's maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bekte performansıyla eleştirilen Jonas Svensson takımdan gönderilmek istenirken yerine yeni adaylar bakılıyor. Beşiktaş cephesi, bu bölgeye yeni bir takviye yapmak istiyor.

Beşiktaş sağ bek krizini çözüyor! Yönetim sürpriz isim için formülü buldu

BEŞİKTAŞ JACKSON TCHATCHOUA'NIN PEŞİNDE

Siyah-beyazlı ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı radarına aldı. Kara Kartal'ın ilerleyen süre zarfında 23 yaşındaki futbolcu için uygun şartların oluşması halinde teklif yapabileceği kaydedildi.

Beşiktaş sağ bek krizini çözüyor! Yönetim sürpriz isim için formülü buldu

Siyah-beyazlı yönetimin hedefi, Kamerunlu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile kadroya katmak.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Jackson Tchatchoua, sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Beşiktaş sağ bek krizini çözüyor! Yönetim sürpriz isim için formülü buldu

2 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR

İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulanan genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon 37 maçta 2 gol atıp 3 asist kaydetti.

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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#sağ bek
#Jackson Tchatchoua
#Spor
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