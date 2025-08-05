Beşiktaş sağ bek krizini çözüyor! Yönetim sürpriz isim için formülü buldu

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick's maçı öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bekte performansıyla eleştirilen Jonas Svensson takımdan gönderilmek istenirken yerine yeni adaylar bakılıyor. Beşiktaş cephesi, bu bölgeye yeni bir takviye yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ JACKSON TCHATCHOUA'NIN PEŞİNDE

Siyah-beyazlı ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı radarına aldı. Kara Kartal'ın ilerleyen süre zarfında 23 yaşındaki futbolcu için uygun şartların oluşması halinde teklif yapabileceği kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetimin hedefi, Kamerunlu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile kadroya katmak.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Jackson Tchatchoua, sağ kanatta da görev yapabiliyor.

2 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR

İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulanan genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon 37 maçta 2 gol atıp 3 asist kaydetti.