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Beşiktaş seçiminde olay! Ortalık karıştı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 19:48 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:50
Beşiktaş seçiminde olay! Ortalık karıştı

Beşiktaş'ta gerçekleşen başkanlık seçimde ilk sandık sonuçlarının açıklanması sonrası Mete Vardar yapılan tezahürata sinirlendi.

Beşiktaş​ Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Rekor sayıda katılımın gerçekleştiği kongrede ilk sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından sinirler gerildi.

Başkan Adayı Serdal Adalı​ tarafından, "Hasan Arat paralar nerede" tezahüratı sonrası Mete Vardar ile Serdal Adalı'nın ekibi arasında tansiyon yükseldi.

Mete Vardar'ın "Biz kaçmadık, kaçandan hesap sorun" şeklinde bağırdığı duyuldu. Bu sırada kürsüye çıkan Mete Vardar, Serdal Adalı'nın ekibiyle tartıştı.

Mete Vardar daha sonra kendisini sakinleştirmeye gelen oğluna tokat attı. Hüseyin Yücel'in listesinde yer alan Mete Vardar'ın olayların yatışması sonrası oğluyla birlikte basın mensuplarına poz verdiği gözlemlendi. Ayrıca salon içerisinde zaman zaman gerilim yeniden artış gösterdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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