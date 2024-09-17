Beşiktaş Semih Kılıçsoy için düğmeye bastı! Sözleşmesinde zam müjdesi

17 Eylül 2024 11:48 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:48

Beşiktaş, genç forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yönetim etkileyici performansıyla Avrupa kulüplerinin listesinde olan genç oyuncunun sözleşmesinde değişikliğe gidiyor. Semih Kılıçsoy'un değerini artıracak zam detayı ortaya çıktı.

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Süper Lig’de en son Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş​, kadro yapılanmasında hamlelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar genç oyuncularının değerini artırıyor. Beşiktaş'ta Onur Bulut​'un ardından Semih Kılıçsoy​ ile de masaya oturuluyor.

12 MİLYON LİRA KAZANIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, 12 milyon lira kazanan Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek.

Kısa süre içerisinde Semih Kılıçsoy'un da yıllık ücretinin aynı Onur Bulut gibi artırılması bekleniyor.

Haberde Aston Villa​'nın bu yaz Semih Kılıçsoy için 16+2 milyon euro ve Alex Moreno'yu teklif ettiği belirtilirken Beşiktaş'ın teklife olumsuz dönüş yaptığı aktarıldı.

SEMİH'İN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı formayla çıktığı 45 maçta 12 gol, 5 asistlik skor üretti.