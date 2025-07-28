Beşiktaş Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı! Ole Gunnar Solskjaer son maçına çıkıyor

Sergen Yalçın yaklaşık 1 yıllık aradan sonra kulübedeki yerini almaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in kötü sonuçlar almasının ardından siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.

SHAKHTAR MAÇI SON ŞANSI

UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için Shakhtar'ı geçmek zorunda olan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oynanan maçtan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Skorla birlikte kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda sabırlar taşmış durumda. Başkan Serdal Adalı'nın rövanş maçının ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıracağı konuşuluyor.

SERGEN YALÇIN İMZA ATMAK İÇİN HAZIR

Beşiktaş'ta yeniden çalışmaya sıcak bakan Sergen Yalçın'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması durumunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı öğrenildi. Şimdiden çalışmalarını yaptığı öğrenilen Sergen Yalçın'ın yönetimden haber beklediği ifade edildi.