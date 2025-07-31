Beşiktaş Shaktar Donetsk Deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Shaktar Donetsk deplasmanına konuk oluyor. Ole Gunnar Solskjaer için de ‘ayrılık’ konusunu gündeme taşıyan heyecanlı eşleşme, bu akşam saat 21.00 itibarıyla başlayacak.

BEŞİKTAŞ POLONYA DEPLASMANINDA

Kritik müsabaka, Polonya’nın Krakow kentindeki Reymana Stadı’nda oynanacak. ‘Tamam mı devam mı?’ niteliğindeki maçta, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak.

https://x.com/Besiktas/status/1950915410766790902

OLE GUNNAR SOLSKJAER İÇİN HER ŞEY MÜMKÜN

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, eşleşmenin ilk maçındaki 4-2’lik mağlubiyetle birlikte eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Esasen ise Norveçli hocanın, Shaktar Donetsk’e karşı rövanş maçını kaybetmesiyle birlikte ivedi şekilde takımdan gönderileceği düşünülüyor. Zira Ole Gunnar Solskjaer, an itibarıyla hala somut bir katkı göstermediği gerekçesiyle sınava maruz tutuluyor.

ARDA TURAN İYİ BAŞLADI

Shaktar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, Ukrayna temsilcisiyle UEFA Avrupa Ligi’ne iyi bir giriş yaptı ve şu ana kadar oynadıkları 3 maçta mağlubiyet yaşamadı.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA’DAKİ SON 3 YILI

Siyah beyazlı takım, son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda kalesini gole kapatma konusunda sorun yaşıyor! Beşiktaş, söz konusu dönemde oynadığı 23 karşılaşmada sadece 4 kez gol yemeden 90 dakikayı tamamladı. En nihayetinde ise Kartal; son 23 karşılaşmada kalesinde 42 gol görürken, rakip ağları ise 41 kez havalandırdı.

MUHTEMEL 11’LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Pedrinho, Matviyenko, Konoplia, Gomes, Sudakov, Ocheretko, Eguinaldo, Kevin, Alisson.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Rashica, Demir Ege, Mario, Rafa Silva, Semih, Abraham.