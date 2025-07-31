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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Shaktar Donetsk Deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Avrupa Ligi’nde Shaktar Donetsk ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İlk maçı kendi sahasında 4-2 kaybeden temsilcimiz, tur yolunda son bir ihtimal için kritik bir mücadele verecek. Zorlu maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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Beşiktaş Shaktar Donetsk Deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 18:15

Beşiktaş, ’nde Shaktar Donetsk deplasmanına konuk oluyor. Ole Gunnar Solskjaer için de ‘ayrılık’ konusunu gündeme taşıyan heyecanlı eşleşme, bu akşam saat 21.00 itibarıyla başlayacak.

Beşiktaş Shaktar Donetsk Deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ POLONYA DEPLASMANINDA

Kritik müsabaka, Polonya’nın Krakow kentindeki Reymana Stadı’nda oynanacak. ‘Tamam mı devam mı?’ niteliğindeki maçta, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak.

https://x.com/Besiktas/status/1950915410766790902

OLE GUNNAR SOLSKJAER İÇİN HER ŞEY MÜMKÜN

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, eşleşmenin ilk maçındaki 4-2’lik mağlubiyetle birlikte eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Esasen ise Norveçli hocanın, Shaktar Donetsk’e karşı rövanş maçını kaybetmesiyle birlikte ivedi şekilde takımdan gönderileceği düşünülüyor. Zira Ole Gunnar Solskjaer, an itibarıyla hala somut bir katkı göstermediği gerekçesiyle sınava maruz tutuluyor.

Beşiktaş Shaktar Donetsk Deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

ARDA TURAN İYİ BAŞLADI

Shaktar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, Ukrayna temsilcisiyle UEFA Avrupa Ligi’ne iyi bir giriş yaptı ve şu ana kadar oynadıkları 3 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş Shaktar Donetsk Deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA’DAKİ SON 3 YILI

Siyah beyazlı takım, son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda kalesini gole kapatma konusunda sorun yaşıyor! Beşiktaş, söz konusu dönemde oynadığı 23 karşılaşmada sadece 4 kez gol yemeden 90 dakikayı tamamladı. En nihayetinde ise Kartal; son 23 karşılaşmada kalesinde 42 gol görürken, rakip ağları ise 41 kez havalandırdı.

Beşiktaş Shaktar Donetsk Deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

MUHTEMEL 11’LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Pedrinho, Matviyenko, Konoplia, Gomes, Sudakov, Ocheretko, Eguinaldo, Kevin, Alisson.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Rashica, Demir Ege, Mario, Rafa Silva, Semih, Abraham.

Beşiktaş Shaktar Donetsk Deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
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Sıkça Sorulan Sorular

EŞLEŞMENİN İLK MAÇINDA BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİNİ KİMLER ATMIŞTI?
Siyah beyazlılar İstanbul'da 4-2 kaybederken, goller ise Tammy Abraham ve Joao Mario'dan gelmişti.
ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
#Beşiktaş Shaktar Donetsk
#canlı maç anlatımı
#Spor
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