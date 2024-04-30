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30 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:26

Beşiktaş sol kanat transferi için rotayı Belçika'ya çevirdi

Yeni sezon hazırlıklarını yapan Beşiktaş, sol kanat transferi için rotayı Belçika'ya çevirdi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
Beşiktaş sol kanat transferi için rotayı Belçika&#039;ya çevirdi

Beşiktaş kötü gidişata dur demek için yeni sezon hazırlıklarına başladı. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, transfer çalışmalarına devam ediyor.

KOİTA GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre sezon bitiminde birçok isimle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlıların Aboubakary Koita ismini gündeme aldığı bildirildi. Belçika'da St. Truiden forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitiyor. Siyah-beyazlılar, Moritanyalı futbolcu için nabız yoklarken, sezonun tamamlanması ve yeni hocanın açıklanmasının ardından hareketlilik bekleniyor.

Beşiktaş sol kanat transferi için Belçika'ya rotayı çevirdi - 1. Resim

Asıl mevkii sol kanat olan 1.75 boyundaki oyuncu, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Kariyerinde 198 maça çıkan Koita, bu periyotta 35 gol, 12 de asist yaptı ve 47 gole etki etti.

Kaynak: Fotomaç
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