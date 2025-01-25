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Beşiktaş takımı Antalya'ya geldi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 18:05 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 18:17
Beşiktaş takımı Antalya&#039;ya geldi!

Beşiktaş kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için şehre ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor​ ile yarın karşılaşacak Beşiktaş​ kafilesi, Antalya​'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafile İstanbul'dan özel uçakla kente ulaştı.

Kafilede Süper Lig​'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de yer aldı. Teknik heyet ve futbolcular, takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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