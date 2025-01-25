Beşiktaş takımı Antalya'ya geldi!

25 Ocak 2025 18:05 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 18:17

Beşiktaş kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için şehre ulaştı.

Kayserispor Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı!

Kayserispor Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor​ ile yarın karşılaşacak Beşiktaş​ kafilesi, Antalya​'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafile İstanbul'dan özel uçakla kente ulaştı.

Kafilede Süper Lig​'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de yer aldı. Teknik heyet ve futbolcular, takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.