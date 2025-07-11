Beşiktaş taraftarına müjde! Orkun Kökçü İstanbul'a geliyor, tarih belli oldu

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için çok çaba harcadığı milli yıldız Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Siyah-beyazlılar Orkun transferini bitirmek üzere. İşte detaylar...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip milli yıldız Orkun Kökçü’yü İstanbul’a getirmek için tüm girişimlerini hızlandırdı.

ORKUN KÖKÇÜ İSTANBUL'A GELİYOR! TARİH BELLİ OLDU

Beşiktaş taraftarına Orkun Kökçü ile ilgili müjdeli haber geldi. Benfica yöneticileriyle yoğun temas olumlu sonuç verdi. Fotomaç’ın A Bola’dan derlediği habere göre Orkun'un Cuma günü İstanbul'da olması ve Cumartesi günü transferin sonuca bağlanması bekleniyor.

Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica'ya 5+25 milyon Euro ödemede bulunacak. Bu ödemenin taksitler halinde olacağı belirtiliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU DA LİSTEDE

Öte yandan Beşiktaş’ın, Benfica’nın diğer milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu için de harekete geçeceği öğrenildi. Takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Galatasaray’ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’ın radarında.