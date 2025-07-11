Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş taraftarına müjde! Orkun Kökçü İstanbul'a geliyor, tarih belli oldu

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için çok çaba harcadığı milli yıldız Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Siyah-beyazlılar Orkun transferini bitirmek üzere. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş taraftarına müjde! Orkun Kökçü İstanbul'a geliyor, tarih belli oldu
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 14:28

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ’ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip milli yıldız ’yü İstanbul’a getirmek için tüm girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş taraftarına müjde! Orkun Kökçü İstanbul'a geliyor, tarih belli oldu

ORKUN KÖKÇÜ İSTANBUL'A GELİYOR! TARİH BELLİ OLDU

Beşiktaş taraftarına Orkun Kökçü ile ilgili müjdeli haber geldi. yöneticileriyle yoğun temas olumlu sonuç verdi. Fotomaç’ın A Bola’dan derlediği habere göre Orkun'un Cuma günü İstanbul'da olması ve Cumartesi günü transferin sonuca bağlanması bekleniyor.

Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica'ya 5+25 milyon Euro ödemede bulunacak. Bu ödemenin taksitler halinde olacağı belirtiliyor.

Beşiktaş taraftarına müjde! Orkun Kökçü İstanbul'a geliyor, tarih belli oldu

KEREM AKTÜRKOĞLU DA LİSTEDE

Öte yandan Beşiktaş’ın, Benfica’nın diğer milli yıldızı için de harekete geçeceği öğrenildi. Takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Galatasaray’ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’ın radarında.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orkun Kökçü Beşiktaş'tan ne kadar alacak, maaşı? Kaç yıllık sözleşme imzaladığı belli oldu
Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer! Kerem Aktürkoğlu bombası
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#orkun kökçü
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.