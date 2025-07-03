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 | Murat Makas

Beşiktaş transfer için gaza bastı! Tammy Abraham sonrası takım arkadaşı hedefte

Beşiktaş kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham'ın arkadaşını gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar her iki kanatta da oynayabilen yıldız ismi gündemine aldı. Beşiktaş, Milan'ın yıldız ismi için hamle yapıyor.

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Beşiktaş transfer için gaza bastı! Tammy Abraham sonrası takım arkadaşı hedefte
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 10:03

Gelecek sezon güçlü kadro kurmak isteyen transferde Tammy Abraham hamlesiyle ses getirdi. Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain ile yolları ayıracak Beşiktaş performansı kötü birçok futbolcu daha göndermek istiyor. Kadroda yer açmak isteyen yönetim 'ın bir başka yıldızı için harekete geçti. Beşiktaş İngiliz golcü Abraham’ın Milan'dan takım arkadaşını da gözüne kestirdi.

Beşiktaş transfer için gaza bastı! Tammy Abraham sonrası takım arkadaşı hedefte

NOAH OKAFOR GÜNDEMDE

Beşiktaş, Milan'ın İsviçreli futbolcusu Noah Okafor'u kiralamak için temaslarını hızlandırsa da istediğini henüz bulamadı. Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibine bedelsiz kiralama teklifi sundu. Bu öneriye Milan olumsuz cevap verdi. Çünkü devi, geçen yılın devre arasında Napoli'ye kiraladığı sol kanat oyuncusunu bu kez bonservisle göndermek istiyor.

Beşiktaş transfer için gaza bastı! Tammy Abraham sonrası takım arkadaşı hedefte

OKAFOR BREZİLYA’YA GİTMEK İSTEMİYOR

25 yaşındaki futbolcuyu Brezilya'dan Flamengo, bonservisiyle kadrosuna katmak için Milan ile görüşüyor. İtalyanlar oyuncu için 15 milyon Euro talep ederken Okafor'un Brezilya'da forma giymek istemediği belirtiliyor.

TAMMY ABRAHAM TRANSFERİ REFERANS OLACAK

Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi amaçlayan İsviçreli futbolcu, yakın arkadaşı Tammy Abraham'ın da Beşiktaş'a gelişiyle birlikte siyah-beyazlılara olumlu görüş bildirdi.

Beşiktaş transfer için gaza bastı! Tammy Abraham sonrası takım arkadaşı hedefte

BEŞİKTAŞ'TAN YENİ SEÇENEK

Milan ile pazarlıklarını sürdüren Kartal, elini güçlendirmek için satın alma opsiyonunu gündeme getirdi. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor. Transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

ekiplerinden Fenerbahçe'nin de Okafor ile ilgilendiği öne sürüldü.

Sıkça Sorulan Sorular

NOAH OKAFOR KİMDİR?
Okafor, kariyerinin en iyi sezonunu 2021-22'de Salzburg'da geçirdi ve 34 maçta 14 gol, 9 asist kaydederek dikkat çekti. 2023 yazında 15.5 milyon Euro bedelle Milan'ın yolunu tuttu. Geçen sezon Milan ve Napoli formalarıyla toplam 21 maça çıktı, 595 dakika sahada kalırken 1 gol, 2 asist yapabildi.
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ETİKETLER
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#Tammy Abraham
#Noah Okafor
#Spor
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