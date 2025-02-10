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Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
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Spor
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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile anlaştığını açıkladı.

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Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 16:09

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı ve Kolombiya'nın CD La Equidad takımının orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile anlaşıldığı açıklandı! 

RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir."

YENİ TRANSFER HAKKINDA

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya gelen 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A Takıma yükseldi.

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ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş kulübü
#transfer dönemi
#Spor
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