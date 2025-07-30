Beşiktaş turu geçerse rakipleri belli! UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda kritik viraj

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında Beşiktaş, rövanş maçında yarın Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ KAZANMAYI HEDEFLİYOR

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Beşiktaş, rakibine elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun 2. eleme turu ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve yarınki rövanş maçlarının programı şöyle:

19.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya): 1-1

20.00 Hacken (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 0-1

20.30 Cluj (Romanya)-Lugano (İsviçre): 0-0

21.00 Utrecht (Hollanda)-Sheriff (Moldova): 3-1

21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Beşiktaş: 4-2

22.00 Braga (Portekiz)-Levski Sofya (Bulgaristan): 0-0

22.00 Legia Varşova (Polonya)-Banik Ostrava (Çekya): 2-2

22.00 Hibernian (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka): 1-1

BEŞİKTAŞ, NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek. Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ

Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu. Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti. Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.