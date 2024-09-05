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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı: 3 isim yok

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Eylül 2024 01:19 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 01:25
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı: 3 isim yok

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyecek kadrosu belli oldu. UEFA'ya bildirilen kadroda 3 isim dahil edilmedi. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'nde Ajax, E.Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacak Beşiktaş kadrosunu duyurdu. Yeni formatlı Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın nihai kadrosunda Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Alex Oxlade Chamberlain bulunmuyor.  Ajax, E.Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile oynayacak olan takımın nihai kadrosu açıklandı.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı: 3 isim yok - 1. Resim
Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Mustafa Erhan Hekimoğlu."
B Listesi: Emir Yaşar, Arda Berk Özüarap, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay.

Kartal, Avrupa Ligi'nde Ajax, E.Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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