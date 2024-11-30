Beşiktaş van Bronckhorst ile yollarını ayırıyor! Yeni teknik direktör belli oldu

30 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 12:54

Son dakika haberi: Süper Lig ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar resmen ayrılıyor. Bugünkü idmana çıkmayan Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesindeki çıkış maddesi kullanıldı. Hatayspor maçında takımın başında olacak hoca da belli oldu. İşte ayrıntılar...

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İstifa eden Beşiktaş başkanı Hasan Arat veda konuşması yaptı! 'Vaktim geldi ve gidiyorum'

Sportif ve idari anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş​'ta başkan Hasan Arat yaşanan krizin ardından istifa etti. Arat'ın istifasının ardından gözler teknik heyete çevrildi. Siyah beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst dönemi de sona eriyor.

VAN BRONCKHORST ANTRENMANA ÇIKMADI

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst bugünkü antrenmana çıkmadı. TRT Spor'da yer alan haberde, takımın başında yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yer aldığı belirtildi. Topraktepe'nin yardımcılığını ise Veli Kavlak yapıyor.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÇIKIŞ MADDESİ KULLANILDI

Habertürk'ün aktardığı habere göre; Beşiktaş, Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki çıkış maddesini kullandı. Yöneticiler, van Bronckhorst'un temsilcileri ile fesih için son detayları görüşüyor. Ayrılığa ilişkin resmi açıklamanın bugün içinde yapılması bekleniyor.

AYRILIĞIN MALİYETİ 3,4 MİLYON EURO

Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un yönetimden alacaklarının tamamını talep ettiği vurgulandı. Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve senelik 1.4 milyon Euro kazanan Hollandalı teknik adama şimdiye dek 600 bin Euro'luk ödeme yapıldı.

Giovanni van Bronckhorst'un 2.2 milyon Euro alacağı kaldığı, Hollandalının teknik ekibinin ise 1.2 milyon Euro'luk maliyetinin olduğu öğrenildi. Böylece Giovanni van Bronckhorst'la vedalaşmanın Beşiktaş'a toplam maliyeti 3.4 milyon Euro olacak.

HATAY MAÇINDA TAKIM SERDAR TOPRAKTEPE'YE EMANET

Hatayspor maçında Serdar Topraktepe takımın başında olacak.