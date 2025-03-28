Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Beşiktaş yabancı hakem getiriyor! Galatasaray derbisi öncesi flaş hamle

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi kabul görmeyince maç öncesi flaş bir karar aldı. Dünyaca ünlü bir hakem derbide Tüpraş Stadı'nda olacak!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş yabancı hakem getiriyor! Galatasaray derbisi öncesi flaş hamle
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 07:09

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için ses getirecek bir organizasyona hazırlanıyor. HT Spor’un haberine göre, siyah-beyazlılar dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu’na davet edecek. Başkan Serdal Adalı’nın, bu özel konukla birlikte karşılaşmayı izleyeceği belirtilirken, emekli hakemin maç sonrası pozisyonları yorumlayacağı ifade edildi. Değerlendirmelerin Beşiktaş’ın YouTube kanalında yayınlanacağı aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor!

SERDAR ADALI REST ÇEKMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarını yakından takip edeceklerini vurgulamıştı Adalı açıklamasında maçın kaderini değiştirecek bir pozisyondan hatalı karar verilen bir taç atışına kadar takipte olacaklarını belirterek, "Oyuncuların her hareketini anbean izliyoruz. Bu amaçla özel bir ekip oluşturduk. Maç sırasında sadece hakemleri ve rakibi gözlemleyecekler. Ne olup bittiğini anında bize bildirecekler" demişti. Adalı herhangi bir haksız karara, derbi bitiminde değil, devam ederken de tepki göstereceklerini dile getirerek "Gerekirse sosyal medya üzerinden anında paylaşım yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray bugün TSİ 20.30'da karşı karşıya gelecek. Tüpray Stadı'ndaki zorlu derbi, BeinSports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi kim oldu? Derbi hakemi Yasin Kol'un yönettiği maçlar ve BJK GS karnesi
ETİKETLER
#derbi
#derbi
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Yabancı Hakem
#Beşiktaş-galatasaray
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.