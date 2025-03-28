Beşiktaş yabancı hakem getiriyor! Galatasaray derbisi öncesi flaş hamle

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için ses getirecek bir organizasyona hazırlanıyor. HT Spor’un haberine göre, siyah-beyazlılar dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu’na davet edecek. Başkan Serdal Adalı’nın, bu özel konukla birlikte karşılaşmayı izleyeceği belirtilirken, emekli hakemin maç sonrası pozisyonları yorumlayacağı ifade edildi. Değerlendirmelerin Beşiktaş’ın YouTube kanalında yayınlanacağı aktarıldı.

SERDAR ADALI REST ÇEKMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarını yakından takip edeceklerini vurgulamıştı Adalı açıklamasında maçın kaderini değiştirecek bir pozisyondan hatalı karar verilen bir taç atışına kadar takipte olacaklarını belirterek, "Oyuncuların her hareketini anbean izliyoruz. Bu amaçla özel bir ekip oluşturduk. Maç sırasında sadece hakemleri ve rakibi gözlemleyecekler. Ne olup bittiğini anında bize bildirecekler" demişti. Adalı herhangi bir haksız karara, derbi bitiminde değil, devam ederken de tepki göstereceklerini dile getirerek "Gerekirse sosyal medya üzerinden anında paylaşım yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.