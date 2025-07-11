Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında galip

İstanbul
Beşiktaş Avusturya kampındaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar, Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten'i 2-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten ile NV Arena’da karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Kartal Yılmaz, Joao Mario, Rafa Silva, David Jurasek ve Mustafa Hekimoğlu 11'i ile başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken, Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Salih Uçan attı.