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Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş yıldız golcüyle resmen anlaştı: Tammy Abraham transferi duyuruldu!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham ile anlaşma sağlandı. Fabrizio Romano, Beşiktaş ve Tammy Abraham arasındaki transfer gelişmesini resmen duyurdu.

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Beşiktaş yıldız golcüyle resmen anlaştı: Tammy Abraham transferi duyuruldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 00:15

Beşiktaş'ta yıldız golcü transferi netleşiyor. Uzun zamandır forvet arayan Beşiktaş, Tammy Abraham ile resmen prensip anlaşmasına vardı.

BEŞİKTAŞ'TA TAMMY ABRAHAM İMZAYI ATIYOR

Beşiktaş ve Tammy Abraham arasında an itibarıyla söz kesildi. Tammy Abraham için 20 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Beşiktaş'ın, flaş transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş yıldız golcüyle resmen anlaştı: Tammy Abraham transferi duyuruldu!

BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞTIĞI TAMMY ABRAHAM'IN SON DURUMU

Bu sezonu Milan'da kiralık geçiren Tammy Abraham, 45 maça çıktı ve 10 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş yıldız golcüyle resmen anlaştı: Tammy Abraham transferi duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

TAMMY ABRAHAM'IN BONSERVİSİ KİMDE?
Yıldız golcünün Roma ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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ETİKETLER
#Beşiktaş Transferleri
#Tammy Abraham
#Transfer Haberleri
#Spor
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