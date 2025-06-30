Beşiktaş yıldız golcüyle resmen anlaştı: Tammy Abraham transferi duyuruldu!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham ile anlaşma sağlandı. Fabrizio Romano, Beşiktaş ve Tammy Abraham arasındaki transfer gelişmesini resmen duyurdu.

Beşiktaş'ta yıldız golcü transferi netleşiyor. Uzun zamandır forvet arayan Beşiktaş, Tammy Abraham ile resmen prensip anlaşmasına vardı.

BEŞİKTAŞ'TA TAMMY ABRAHAM İMZAYI ATIYOR

Beşiktaş ve Tammy Abraham arasında an itibarıyla söz kesildi. Tammy Abraham için 20 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Beşiktaş'ın, flaş transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞTIĞI TAMMY ABRAHAM'IN SON DURUMU

Bu sezonu Milan'da kiralık geçiren Tammy Abraham, 45 maça çıktı ve 10 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.