Beşiktaş yönetimi karar aldı! Ocak ayına kadar takım Serdar Topraktepe'ye emanet

02 Aralık 2024 17:34 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 19:34

Son günlerde sportif ve idari açıdan çalkantılı günler geçiren Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından geçici olarak kulübün başına geçen Hüseyin Yücel, Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşen ancak istediği sonucu alamayan yönetim, takımı ocak ayına kadar yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet etme kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş​ çalkantılı günlerden geçiyor. Kulüp başkanı Hasan Arat​'ın istifasının ardından başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst​ ile yolların ayrılması, camiayı Fenerbahçe derbisi öncesi zora soktu.

YÖNETİM SERGEN YALÇIN​'I İKNA EDEMEDİ

Hasan Arat'ın istifasından sonra yönetim kurulu kararıyla bir sonraki seçime kadar başkanlık koltuğuna geçen Hüseyin Yücel​, dün gece Sergen Yalçın ile temas kurdu. Ancak Yücel, Yalçın'ı yeniden takımın başına getirmeye ikna edemedi.

Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Sergen Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BU ORTAMDA BULUNAMAM, KONU KAPANDI"

"Hüseyin Yücel ile teknik direktörlük için konuştum. Para, pul bunlar benim konularım değil! Geçen geldiğimde sorun sadece futbol takımıydı. Bunu düzeltebileceğimizi düşündük. Şu andaki konu futbol değil! Hüseyin Yücel'e de bunu söyledim. 'Lütfen bu işlerin üstünü kapatmak için beni kullanmayın' dedim. Ben fırsatçı adam değilim! Bunu kullanarak teknik direktör gelmek gibi bir şey düşünmem. Hedef koyarım, çalışırım. Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım?

Şu an Beşiktaş'ta konu teknik direktör değil! Yönetim yok, seçim yok! Başkan gitti, yeni bir başkan var. Hüseyin Yücel'i severim yanlış anlamasın ama tabloya bakıyorsun, burada ne oluyor? Üç gün sonra ne olacağı belli değil! Yeni yönetim gelirse ne yapacaksın? İşin içinden çıkmak çok zor, işin içinden çıkamıyorum. Bu ortamın içerisinde bulunmak istemediğimi söyledim ve Hüseyin Yücel'e 'Kusura bakmayın' dedim. Benim de gelecek planım ve kafamda kurduğum projeler var. Bir daha görüşme olmayacak, bu konu kapandı."

BEŞİKTAŞ'TAN TEKNİK DİREKTÖR KARARI

Sergen Yalçın'dan olumlu cevap alamayan Beşiktaş, teknik direktör için kararını verdi. Tgrthaber.com Spor Editörü Eyüp Ensar Yeşil'in haberine göre; siyah beyazlı yönetim, takımı devre arasına kadar yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edecek.