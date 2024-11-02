Beşiktaş yönetimi Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı!

02 Kasım 2024 22:28 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 23:00

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Siyah-beyazlı ekip öne geçtiği karşılaşmada 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Mağlubiyetin ardından Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplanma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig​'in 11. haftasında Beşiktaş​, kendi sahasında Kasımpaşa​'yı konuk etti. Maçın başında etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda Kasımpaşa’nın yoğun baskısına direnemeyen Beşiktaş, evinde 3-1’lik bir yenilgi alarak haftayı puansız kapattı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI!

Gazeteci Sercan Dikme'nin iddiasına göre, şok mağlubiyetin ardından Beşiktaş Yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı.

Stadyumda toplanan yönetim kurulu, alınan sonucu değerlendirdi. Henüz olağanüstü bir karar almayan yöneticiler toplantının ardından stadyumdan ayrıldı.