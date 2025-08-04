Beşiktaş'a bir takviye daha! Ndidi'den sonra bir orta sahanın daha transferini bitiriyor

Ndidi transferinde mutlu sona yakın olan Beşiktaş, bir orta saha oyuncusunu daha kadrosuna katmak üzere. Siyah Beyazlılar geçen sezon Marsilya forması giyen, bonservisi Milan'da olan Ismael Bennacer için kulübüyle temasa geçti. Orta sahanın her yerinde oynayabilen Cezayirli futbolcunun, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kara kartal bu transferi bitirmek için uğraşıyor.

2 YILDIZ AYNI ANDA GELİYOR!

Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası orta sahada kan kaybeden siyah beyazlılar, yıldız futbolcuları gündemine aldı. Beşiktaş, Ndidi'nin ardındanBennacer'ı dakadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Milan'da mutlu olmayan ve geçen sezonu Marsilya'da kiralık geçirenBennacer, Türkiye'ye gelmeye sıcak.

15 MİLYON EURO

Milan, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunanIsmael Bennacer için piyasa değeri olan 15 milyoneuroyu en dip fiyat olarak belirledi. İlk etapta oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş'ın bu teklifi olumlu karşılanmadı. İtalyan ekibi,Bennacer'ın performansının düşmesi ihtimaline karşı oyuncuyu satarak para kazanmak istiyor.

BEŞİKTAŞ ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ KOYMAYI PLANLIYOR

Beşiktaş, Milan'ın direkt bonservis bedeli ile transferin gerçekleşmesi beklentisine karşı zorunlu satın alma maddesi olan kiralama teklifinde bulunacak. Siyah beyazlılar bu şekilde İtalyan ekibini ikna etmeye çalışacak.Bennacer'ın kulüpten ayrılma isteğini de kullanmak isteyen kara kartal bu transferi bitirmek istiyor.

SAKATLIK GEÇMİŞİ KAFA KARIŞTIRIYOR

Siyah beyazlıların çok istediği orta saha oyuncusuIsmael Bennacer'ın sakatlık geçmişi kafaları karıştırdı. Cezayirli oyuncu kariyeri boyunca toplamda 489 gün sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli futbolcu bu süre zarfında 86 maçta forma giyemedi.Bennacer kariyerinde tüm kulvarlarda ise 323 maça çıktı.