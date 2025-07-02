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 | Murat Makas

Beşiktaş'a gelmedi, pişman olup yalvardı: Beni alın

Beşiktaş'ın transferde anlaştığı ancak son anda vazgeçtiği yıldız isim Bright Osayi-Samuel tekrar anlaşma zemini arıyor. Babasının daha yüksek ücret talep etmesiyle son anda Beşiktaş'a transferi iptal edilen Osayi, bu talepten haberi olmadığını söyledi. Nijeryalı sağ bekin ''beni alın'' diye mesaj yolladığı iddia ediliyor.

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Beşiktaş'a gelmedi, pişman olup yalvardı: Beni alın
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 09:47

Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol beke David Jurasek forvete de Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı. Bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe’de oynayan Bright Osayi-Samuel ile anlaşmıştı ancak transferden son anda vazgeçildi. Osayi-Samuel’in babasının transfer ücretini artırdığına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Beşiktaş'a gelmedi, pişman olup yalvardı: Beni alın

OSAYI YENİDEN ANLAŞMAK İSTİYOR

Siyah-beyazlılara, değişen isteklerden haberi olmadığını bildiren Nijeryalı sağ bek, yeniden anlaşma zemini arıyor. Şu ana kadar sadece Birmingham'dan 1 milyon Euro bandında teklif alabilen tecrübeli oyuncu, Beşiktaş ile tekrar görüşmek istiyor.

SERDAL ADALI SOĞUK BAKIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise daha önce sundukları 1.9 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeyi bu kez vermek istemiyor. Rotasını Southampton ile kontratı biten Kyle Walker-Peters'a çeviren ve Wolverhampton ile yollarını ayıran Nelson Semedo'yu da gündemde tutan Beşiktaş, Osayi'ye mesafeli.

Beşiktaş'a gelmedi, pişman olup yalvardı: Beni alın

Nijeryalı oyuncunun Kartal'a imza atabilmesinin tek yolu, ilk anlaşılan ücretin de altında bir rakamı kabul etmesinden geçiyor.

4.5 yıl Fenerbahçe forması giyen Bright OsayiSamuel, 178 karşılaşmada 7 gol, 15 asist kaydetti. 27 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Mourinho'dan beklediği forma şansını bulamadı.

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