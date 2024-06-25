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Beşiktaş'a Hummels transferinde Seri A'dan rakip

Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
25 Haziran 2024 09:35 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:35
Beşiktaş&#039;a Hummels transferinde Seri A&#039;dan rakip

Beşiktaş'ın ilgilendiği dünyaca ünlü stoper Mats Hummels için İtalyan kulüp devreye girdi.

Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş'ta bir süredir transferde en çok konuşulan isimlerden biri olan Alman stoper Mats Hummels için görüşmeler sürüyor.

Mats Hummels transferdeki kararını henüz Beşiktaş yönetimine iletmezken, oyuncunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Hummels transferinde ise Beşiktaş'a sürpriz bir rakip çıktığı yabancı basından iddia edildi.

Beşiktaş'a Hummels transferinde Seri A'dan rakip - 1. Resim

3 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİF EDİLDİ

Foot Mercato'nun haberine göre; İtalya Serie A'ya yeni yükselen takımlardan biri olan Como'nun Alman oyuncu Mats Hummels için 3 Milyon Euro maaş ve bonuslar içeren bir sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

Kaynak: Fotomaç
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