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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'a İspanyol bek: Transfer duyuruldu!

Beşiktaş'ta sağ bek için sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanyol Marca, Beşiktaş'ın yeni transfer hedefinin Luis Perez olduğunu duyurdu.

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Beşiktaş'a İspanyol bek: Transfer duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 18:48

Beşiktaş'ta sağ bek takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlılar, son olarak Real Valladolid forması giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Luis Perez için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ'TA LUIS PEREZ TRANSFERİ

Beşiktaş'ta sağ bek bölgesi için düşünülen Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin iptal olmasıyla, Kartal'da yeni bir süreç tasarlanması hedeflenmişti. Esasen ise an itibarıyla Beşiktaş, 30 yaşındaki İspanyol bek Luis Perez için menajerlik sürecini başlattı.

Beşiktaş'a İspanyol bek: Transfer duyuruldu!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GÖZDESİ LUIS PEREZ VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi Luis Perez, geçen sezon Real Valladolid ile 33 maça çıkmış ama hiçbir gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

Beşiktaş'a İspanyol bek: Transfer duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

LUIS PEREZ İLE İLGİLENEN BAŞKA BİR TAKIM VAR MI?
Beşiktaş ile birlikte Rubin Kazan da deneyimli savunmacıyı transfer listesine yazmış durumda.
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ETİKETLER
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Luis Perez
#Spor
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