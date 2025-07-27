Beşiktaş'a İspanyol bek: Transfer duyuruldu!

Beşiktaş'ta sağ bek takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlılar, son olarak Real Valladolid forması giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Luis Perez için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ'TA LUIS PEREZ TRANSFERİ

Beşiktaş'ta sağ bek bölgesi için düşünülen Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin iptal olmasıyla, Kartal'da yeni bir süreç tasarlanması hedeflenmişti. Esasen ise an itibarıyla Beşiktaş, 30 yaşındaki İspanyol bek Luis Perez için menajerlik sürecini başlattı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GÖZDESİ LUIS PEREZ VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi Luis Perez, geçen sezon Real Valladolid ile 33 maça çıkmış ama hiçbir gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.