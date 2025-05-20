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 | Murat Makas

Beşiktaş'a LaLiga'dan sürpriz transfer! Bonservis bedeli ödenmeyecek

Gelecek sezon güçlü kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferde sol kanat mevkisine yöneldi. Beşiktaş, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek LaLiga'da oynayan bir futbolcuyu listeye aldı. Siyah-beyazlılar kulübüyle sözleşmesi bitecek olan ismi kadrosuna katmak istiyor.

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Beşiktaş'a LaLiga'dan sürpriz transfer! Bonservis bedeli ödenmeyecek
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 10:22

Beşiktaş, gelecek sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatmamak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Eksik bölgelere takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar özellikle kanat transferi yapmak istiyor.

Beşiktaş'a LaLiga'dan sürpriz transfer! Bonservis bedeli ödenmeyecek

LALIGA'DAN SÜRPRİZ İSİM

Süper Lig’de üçüncülük mücadelesini sürdüren Beşiktaş, sol kanat için sürpriz isme yöneldi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş, Espanyol'dan Javi Puado ile ilgileniyor. Kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Puado'nun menajeriyle temasların sıklaştırıldığı belirtildi.

Beşiktaş'a LaLiga'dan sürpriz transfer! Bonservis bedeli ödenmeyecek

JAVİ PUADO LİSTEDE

Javi Puado'nun hem İspanya içerisinden hem de dışından talipleri bulunuyor. Ayrıca Espanyol da futbolcusuyla yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Ancak oyuncunun, kendisine gelecek teklifleri görmek istediği ve en iyi seçeneği aradığı kaydedildi. Beşiktaş, bu transferi çözmek için şartlarını zorlayacak.

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