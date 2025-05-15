Beşiktaş'a menajerler önerdi! Sambacı stoper Ze Vitor listede

Gelecek sezon transferde hata yapmak istemeyen Beşiktaş, öncelikli olarak forvet ve savunma hattını güçlendirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar'a menajerler aracılığıyla bir stoper önerildi. Portekiz ekibi Nacional'de forma giyen Ze Vitor'un teklif edildiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ RAPOR HAZIRLATTI

Kartal'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili bir rapor hazırlattığı ve bu rapordan çıkacak sonuca göre transferle ilgili kararını vereceği de gelen haberler arasında.

HAVA HAKİMİYETİ YÜKSEK

Takvim'de yer alan habere göre Brezilya Lig'inden de birkaç takımın takip ettiği Ze Vitor'un kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Portekiz ekibinin oyuncu için 2,5-3 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon Portekiz temsilcisiyle 32 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmalarda takımı adına 2 gol kaydeden 1.89'luk savunmacı hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor. 24 yaşındaki Sambacı, Temmuz 2024'te Brezilya ekibi Tombense'den Nacional'e transfer olmuştu.