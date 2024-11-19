Beşiktaş'a Onana müjdesi! Fransa ekibi transfer için hamle yapıyor

19 Kasım 2024 14:31 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:31

Devre arasında kadroda değişiklik yapmak isteyen Beşiktaş'ta gidecek oyuncular gündemde. Takıma katıldığı günden beridir performansı eleştirilen Jean Onana gönderilmek isteniyor. Siyah-beyazlı ekip kadroya takviye için kollarını sıvarken, müjdeli haber geldi.

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Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş​ gidecek oyuncuları yavaş yavaş belirliyor. Uzun süredir tartışılan ve performansı eleştirilen Onana için müjdeli haber geldi.

JEAN ONANA​ GÖNDERİLMEK İSTENİYOR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın ara transferde yollarını ayırmak istediği Kamerunlu​ ön liberosu Jean Onana'yla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'nin ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız ekibinin Onana'yı devre arasında transfer etmek için Beşiktaş ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da tamamlayan 24 yaşındaki futbolcunun da yeniden Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.