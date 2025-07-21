Beşiktaş'a sürpriz transfer! Bir dönem Barcelona'da oynamıştı

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta gözler sağ bek takviyesine çevrildi.

Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü transferleri sonrası Beşiktaş, transfer çalışmalarında ağırlığı sağ beke verdi. Bright Osayi-Samuel'den ekstra istekleri nedeniyle son anda vazgeçmişti.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Daha sonra İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'la yapılan prensip anlaşmayı imza sürecinin uzaması üzerine bozan siyah-beyazlılar rotasını başka oyunculara çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM SEMEDO

Yönetim, daha önce de gündemine gelen ve Wolverhampton forması giyen Nelson Semedo'ya çevirdi.

YÜKSEK MALİYET

Wolverhampton ile kontratı biten ve bonservisi elinde olan Portekizli futbolcu ile temasa geçen Beşiktaş, yıllık 4 milyon Euro maaş ve 4 milyon Euro imza parası talebi ile karşı karşıya kaldı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlı yönetim, yüksek bulduğu rakamları makul bir seviyeye çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

3 YILINI BARCELONA'DA GEÇİRDİ

Portekiz'in Sintrense takımında futbola başlayan ve sonrasında Benfica ile CD Fatima formalarını giyen Nelson Semedo, 2017'de İspanyol devi Barcelona'yla sözleşme imzaladı. Katalan ekibindeki 3 yıllık döneminin ardından İngiliz ekibi Wolverhampton'la anlaşan Portekizli sağ bek, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Kariyeri boyunca 436 maça çıkan Nelson Semedo, bu mücadelelerde 13 gol ve 43 asist kaydetti.

SERDAR ADALI MÜJDEYİ VERDİ

Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinden son anda vazgeçen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Solskjaer'e sağ bek pozisyonu için iddialı bir hamle yapılacağının garantisini verdi.

"DAHA İYİSİNİ ALACAĞIZ"

Adalı, "Bize verdiğiniz transfer listesindeki isimler üzerine çalışıyoruz. Merak etmeyin Osayi'den ve Peters'tan daha iyisini alacağız. Hem sizin sisteminize uyacak hem de Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışacak bir futbolcuyu mutlaka transfer edeceğiz" dedi.