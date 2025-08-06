Beşiktaş'a yıldız kanat transferi: Süper Lig'e gelmeyi kabul etti!

Beşiktaş'ta transfer temposu sürekli yükseliyor. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi yıldız takviyelerini hızlıca gerçekleştiren Beşiktaş, şimdi de Leon Bailey için kritik hesaplar yapıyor. Esasen ise yıldız kanat, Beşiktaş ihtimalini ciddi anlamda gündemine aldı ve siyah beyazlı yöneticilerin kararını beklemeye başladı.

BEŞİKTAŞ'TA LEON BAILEY TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM

Beşiktaş'ın şampiyonluk parolasıyla transferler gerçekleştirdiği süreçte, Leon Bailey de gündeme geldi. Menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen ve Süper Lig ihtimaline olumlu yaklaşan Leon Bailey, Serdal Adalı'nın onay vermesi halinde Kartal'ın yeni sürpriz transferi olmaya hazırlanıyor. Son olarak da yıldız kanat, Beşiktaş'ta yeniden çıkış yapabileceğine inanıyor ve şu an için Süper Lig'i kariyerinde çok önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAK İSTEYEN LEON BAILEY İÇİN ZOR DÖNEMLER

Beşiktaş'a transfer olmayı isteyen ve düşüncesini menajerler aracılığıyla ileten Leon Bailey, kariyerinde düşüş dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda potansiyeliyle dikkat çeken ve Avrupa'nın en iyileri arasına girmesi beklenen Leon Bailey, 2021 yazında Aston Villa'ya 32 milyon Euro bonservisle transfer olmuş ama devamında beklentileri aşamamıştı.

LEON BAILEY VE ASTON VILLA'DAKİ SON DURUMU

İngiliz ekibiyle geçen sezon 38 maça çıkan ve 2072 dakika süre bulan Leon Bailey, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.