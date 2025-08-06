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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'a yıldız kanat transferi: Süper Lig'e gelmeyi kabul etti!

Beşiktaş'ta transfer sezonu heyecanı devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın hücum hattına takviye yapacağı süreçte, menajerlerden flaş bir yıldız önerisi geldi ve 27 yaşındaki Leon Bailey'in siyah beyazlı formayla Süper Lig'de oynayabileceği bilgisi verildi.

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Beşiktaş'a yıldız kanat transferi: Süper Lig'e gelmeyi kabul etti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 17:56

'ta temposu sürekli yükseliyor. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi yıldız takviyelerini hızlıca gerçekleştiren Beşiktaş, şimdi de Leon Bailey için kritik hesaplar yapıyor. Esasen ise yıldız kanat, Beşiktaş ihtimalini ciddi anlamda gündemine aldı ve siyah beyazlı yöneticilerin kararını beklemeye başladı.

BEŞİKTAŞ'TA LEON BAILEY TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM

Beşiktaş'ın şampiyonluk parolasıyla transferler gerçekleştirdiği süreçte, Leon Bailey de gündeme geldi. Menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen ve ihtimaline olumlu yaklaşan Leon Bailey, Serdal Adalı'nın onay vermesi halinde Kartal'ın yeni sürpriz transferi olmaya hazırlanıyor. Son olarak da yıldız kanat, Beşiktaş'ta yeniden çıkış yapabileceğine inanıyor ve şu an için Süper Lig'i kariyerinde çok önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Beşiktaş'a yıldız kanat transferi: Süper Lig'e gelmeyi kabul etti!

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAK İSTEYEN LEON BAILEY İÇİN ZOR DÖNEMLER

Beşiktaş'a transfer olmayı isteyen ve düşüncesini menajerler aracılığıyla ileten Leon Bailey, kariyerinde düşüş dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda potansiyeliyle dikkat çeken ve Avrupa'nın en iyileri arasına girmesi beklenen Leon Bailey, 2021 yazında 'ya 32 milyon Euro bonservisle transfer olmuş ama devamında beklentileri aşamamıştı.

Beşiktaş'a yıldız kanat transferi: Süper Lig'e gelmeyi kabul etti!

LEON BAILEY VE ASTON VILLA'DAKİ SON DURUMU

İngiliz ekibiyle geçen sezon 38 maça çıkan ve 2072 dakika süre bulan Leon Bailey, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Beşiktaş'a yıldız kanat transferi: Süper Lig'e gelmeyi kabul etti!

Sıkça Sorulan Sorular

ASTON VILLA LEON BAILEY'I SATACAK MI?
Villa'nın, 2027 yazına kadar kontratı bulunan yıldız hücumcuyu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralaması bekleniyor.
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#Leon Bailey
#Spor
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