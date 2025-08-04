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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'a yıldız orta saha: Transfer resmiyet kazanıyor!

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes sonrasında sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Gedson Fernandes'in boşluğunu doldurmak için Wilfred Ndidi ile görüşmelere başladı.

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Beşiktaş'a yıldız orta saha: Transfer resmiyet kazanıyor!
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 00:43

Beşiktaş orta sahasının yeni adayı Wilfred Ndidi oldu. Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki Nijeryalı ile resmen masaya oturdu.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi ile söz kesildi. Yıldız orta saha, Premier Lig'den küme düşen Leicester City'den ayrılmaya ve Beşiktaş'ta oynamaya olumlu yaklaştı! Esasen ise 28 yaşındaki ön liberonun, yakın zamanda Beşiktaş'a resmen imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'a yıldız orta saha: Transfer resmiyet kazanıyor!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİNİN SON SEZONU

Leicester City formasıyla geçen sezon 30 maça çıkan ve 2467 dakika süre alan Wilfred Ndidi, 1 gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

NDIDI İLE SÜPER LİG'DEN BAŞKA İLGİLENEN VAR MI?
Fenerbahçe de yıldız futbolcuyu transfer listesine almıştı.
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ETİKETLER
#gedson fernandes
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Wilfred Ndidi
#Spor
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