Beşiktaş'a yıldız orta saha: Transfer resmiyet kazanıyor!

İstanbul
Beşiktaş orta sahasının yeni adayı Wilfred Ndidi oldu. Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki Nijeryalı ile resmen masaya oturdu.
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi ile söz kesildi. Yıldız orta saha, Premier Lig'den küme düşen Leicester City'den ayrılmaya ve Beşiktaş'ta oynamaya olumlu yaklaştı! Esasen ise 28 yaşındaki ön liberonun, yakın zamanda Beşiktaş'a resmen imza atması bekleniyor.
Leicester City formasıyla geçen sezon 30 maça çıkan ve 2467 dakika süre alan Wilfred Ndidi, 1 gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.