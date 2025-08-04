Beşiktaş'a yıldız orta saha: Transfer resmiyet kazanıyor!

Beşiktaş orta sahasının yeni adayı Wilfred Ndidi oldu. Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki Nijeryalı ile resmen masaya oturdu.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi ile söz kesildi. Yıldız orta saha, Premier Lig'den küme düşen Leicester City'den ayrılmaya ve Beşiktaş'ta oynamaya olumlu yaklaştı! Esasen ise 28 yaşındaki ön liberonun, yakın zamanda Beşiktaş'a resmen imza atması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİNİN SON SEZONU

Leicester City formasıyla geçen sezon 30 maça çıkan ve 2467 dakika süre alan Wilfred Ndidi, 1 gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.