Beşiktaş'ı derbi öncesi sarsan haber! Takımın iki ası sakatlandı

Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirmek isteyen Beşiktaş bin pişman oldu. Takımın iki önemli yıldızı dev maç öncesi sakatlandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan Beşiktaş, milli arayı değerlendirmek için İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. Ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlılar için kötü bir gelişme yaşandı. Takımın önemli isimlerinden Rafa Silva ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlanarak oyuna devam edemedi.

CHAMBERLAIN DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş’ta ilk kötü haber ise 34. dakikada geldi. Alex Oxlade-Chamberlain, kendisine yapılan müdahale sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İngiliz futbolcunun yerine genç oyuncu Poyraz Gelen sahaya dahil oldu.

RAFA SILVA DA SAKATLANDI

Müsabaka 1-1 devam ederken bu kez 64. dakikada yaşanan ikili mücadelede Portekizli futbolcu Rafa Silva sakatlandı. İstanbulspor’dan İsa Dayaklı’nın müdahalesi sonrası acı içinde yerde kalan yıldız oyuncu da maça devam edemezken yerini Yusuf Can Calayır’a bıraktı.

GÖZLER SAĞLIK HEYETİNDE

Siyah-beyazlı ekip, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından iki futbolcunun durumu hakkında resmi bir açıklama yapacak. Beşiktaş, kritik Galatasaray derbisi öncesinde önemli iki ismini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Öte yandan karşılaşma İstanbulspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.