Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig’in 37. Haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Beşiktaş’ta üçüncülük tehlikeye girdi. Maç sonu taraftarlar siyah-beyazlı futbolculara tepki gösterdi.



3 ELEME TURU OYNAYACAK

Son haftaya girilirken üçüncü Samsunspor'un 2 puan gerisinde dördüncü sırada bulunan Beşiktaş, sezonu bu noktada tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Söz konusu durumda Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak için 3 eleme turu oynayacak.



Ligi dördüncü sırada bitirmesi halinde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri Shakhtar Donetsk, Braga, Midtjylland, Legia Varşova, Anderlecht, Partizan, Sheriff ve Lugano oldu.

LUGANO GÜNDEM OLDU

Beşiktaş'ın yeniden Lugano ile eşleşme olasılığı sosyal medyada taraftarlar arasında gündem oldu. Beşiktaş, Lugano ile 2023 yılında Konferans Ligi'nde, 2024 yılında ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Öte yandan Beşiktaş'ın, Arda Turan'ın anlaşma sağladığı Shakhtar Donetsk'le de eşleşme ihtimali bulunuyor.

