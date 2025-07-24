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 | Efe Demir

Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Kara Kartal sezonun ilk resmi maçına Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşısında çıkacak. Maç saati yaklaşırken karşılaşmanın ilk 11'leri merakla bekleniyor. İşte muhtemel 11'ler...

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Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte muhtemel 11'ler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 17:21

, sezonun ilk resmi maçına Avrupa sahnesinde çıkıyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda, 'ın çalıştırdığı 'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi konuşan Ole Gunnar Solskjær,geçen sezondan farklı bir sistemle sahaya çıkabileceklerini belirtti.

Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte muhtemel 11'ler

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR"

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez yurt dışında takım çalıştıran Arda Turan'sa, karşılaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığına vurgu yaptı.

Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte muhtemel 11'ler

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dolmabahçe'de saat 21'de başlayacak mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Mücalede HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.Rövanş maçıysa 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svenson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Orkun, Demir Ege, Gedson, Rashica, Rafa Silva ve Abraham.

Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte muhtemel 11'ler



Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias.

Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte muhtemel 11'ler

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ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#arda turan
#shakhtar donetsk
#Ole Gunnar Solskjær
#Spor
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