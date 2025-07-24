Beşiktaş'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçına Avrupa sahnesinde çıkıyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi konuşan Ole Gunnar Solskjær,geçen sezondan farklı bir sistemle sahaya çıkabileceklerini belirtti.



"BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR"

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez yurt dışında takım çalıştıran Arda Turan'sa, karşılaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığına vurgu yaptı.

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dolmabahçe'de saat 21'de başlayacak mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Mücalede HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.Rövanş maçıysa 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svenson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Orkun, Demir Ege, Gedson, Rashica, Rafa Silva ve Abraham.





Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias.