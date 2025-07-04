Beşiktaş’ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! İşte takıma alınmayan isimler

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kamp için Avrupa biletini aldı. 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya Kampı’na giden Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı. Bazı isimler takıma alınmadı.

Beşiktaş’ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu.Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, 4- 8 temmuz tarihleri arasında kampta çalışmalarına devam edecek. 35 kişilik kamp kadrosunda yeni transfer Tammy Abraham ve Jurasek ve kiralıktan dönen Demir Ege Tıknaz da kamp kafilesinde yer aldı. Yeni sezonda takımda düşünülmeyen Kerem Atakan Kesgin, Ciro İmmobile ve Alex Oxlade Chamberlain kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, bugün kamp için özel uçakla Avusturya'nın Bad Erlach kasabasına yola çıkacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ’IN KAMP KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Azem Yortaç, David Jurasek, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Rafa Silva, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Joao Mario, Milot Rashica, Elan Ricardo, Keny Arroyo, Amir Hadziahmetovic, Fahri Kerem Ay, Al Musrati, Jean Onana, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Can Keleş, Bakhtiyor Zainutdinov, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu



