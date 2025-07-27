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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın eski yıldızından Fenerbahçe ve transfer sözleri!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Miralem Pjanic, Fenerbahçe ve Dusan Vlahovic transferine değindi. İtalya basınına konuşan Miralem Pjanic, Dusan Vlahovic'in transfer süreci için kritik bir yaklaşım sergiledi.

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Beşiktaş'ın eski yıldızından Fenerbahçe ve transfer sözleri!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 18:24

Miralem Pjanic, Dusan Vlahovic hakkındaki soruya cevap verdi. Yıldız golcünün ciddi bir kararın eşiğinde olduğunu belirten Miralem Pjanic, zor sürece değindi.

Beşiktaş'ın eski yıldızından Fenerbahçe ve transfer sözleri!

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ FUTBOLCUSUNDAN DUSAN VLAHOVIC VE FENERBAHÇE KRİTİĞİ

Pjanic, 'Vlahovic'in sözleşmesinin bitmesine 11 ay kaldı. Ona kalmasını mı, Allegri'nin takımı Milan'a mı yoksa Jose Mourinho'nun takımı 'ye mi transfer olmasını tavsiye edersin?' şeklinde gelen sorunun ardından; "Dusan artık genç değil ve belirli bir tecrübeye sahip. Bunlar kişisel tercihler, kesinlikle kolay durumlar değil ama futbolun bir parçası. Vlahovic, sakinliğini yeniden kazanmalı ve her zaman yaptığı gibi gol atmalı. O benim arkadaşım ve ona saygı duyuyorum. Oynamaya ihtiyacı var. Bir yıl kaybetmek asla iyi bir şey değildir. 'ta durumun nasıl olduğunu biliyorum, daha iyisini bulmak zor." açıklamasını yaptı. İlave olarak için de birkaç kritik noktaya değinen eski yıldız, "Kenan'a yatırım yapmak doğru, tıpkı benim zamanımda Dybala'nın takımda tutulmasına karar verildiği gibi. Kenan, hem takım hem de kulüp için çok önemli. Mütevazı kalmalı ama sorumluluk da almalı. Çok çalıştığı belli, büyük işler başarabilir." dedi.

Beşiktaş'ın eski yıldızından Fenerbahçe ve transfer sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

PJANIC BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Siyah beyazlılar, yıldız orta sahayı Barcelona'dan kiralamıştı.
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#Spor
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