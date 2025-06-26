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 | Murat Makas

Beşiktaş'ın gündemindeydi, Trabzonspor nabız yokladı! Forvete sürpriz isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız bir ismi radarına aldı. Fırtına, Viktoria Plzen’de forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Rafiu Durosinmi için harekete geçti.

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Beşiktaş'ın gündemindeydi, Trabzonspor nabız yokladı! Forvete sürpriz isim
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 15:42

Trabzonspor gelecek sezon için forvet arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip Beşiktaş’ın da ilgilendiği öne sürülen bir ismin peşine düştü. Önceki sezon kiralık oynadığı Trabzonspor'da 25 maçta 17 gol atan ve 4 de asist yapan Paul Onuachu'nun bonservisini almak isteyen Karadeniz devi, Southampton'a teklif sundu.

Beşiktaş'ın gündemindeydi, Trabzonspor nabız yokladı! Forvete sürpriz isim

YENİ FORVET ARAYIŞI

Championship'e düşen İngiliz ekibine 5.5 milyon euro öneren Karadeniz devi, 8 milyon euro direnci ile karşılaştı. Pazarlıklar devam ediyor ancak Fırtına, yeni forvetler için de nabız yoklamaya başladı.

Beşiktaş'ın gündemindeydi, Trabzonspor nabız yokladı! Forvete sürpriz isim

RAFİU DUROSİNMİ'NİN DEĞERİ

Bunlardan birisi de Beşiktaş’ın da ilgilendiği Rafiu Durosinmi. Çekya takımı Viktoria Plzen'de forma giyen 1.92 boyundaki Nijeryalı forvet, geçtiğimiz sezon 22 maçta 9 gol, 4 asist üretti. Kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki Rafiu Durosinmi'nin market değeri 7 milyon euro.

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